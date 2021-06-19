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Столичные археологи нашли предметы XVI века
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Столичные археологи нашли предметы XVI века

Полина Долганова

Общество
Россия, Москва, Китайгородский проезд Карта всех событий

Столичные археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде.

Отмечается, что здание было заложено в 1764 году при императрице Екатерине II. Под строительство был предоставлен Васильевский луг — участок земли между улицей Солянкой и Москвой-рекой. По мнению экспертов, найденные артефакты принадлежали местным жителям.

Специалисты обнаружили шесть глиняных игрушек, среди которых можно распознать всадников и конников, а также свистульку в виде птички.

Кроме того, археологи нашли обломок чернолощеного кумгана, который представляет собой кувшин для воды с узким горлом, носиком, ручкой и крышкой.

Среди найденных объектов также оказался фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити. Артефакт могли использовать при строительстве фундамента дома.

В настоящее время археологи исследуют найденные ценные предметы. После реставрации они будут отправлены в музейные фонды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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