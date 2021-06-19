Столичные археологи нашли предметы XVI века

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Китайгородский проезд Карта всех событий

Столичные археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде.

Отмечается, что здание было заложено в 1764 году при императрице Екатерине II. Под строительство был предоставлен Васильевский луг — участок земли между улицей Солянкой и Москвой-рекой. По мнению экспертов, найденные артефакты принадлежали местным жителям.

Специалисты обнаружили шесть глиняных игрушек, среди которых можно распознать всадников и конников, а также свистульку в виде птички.

Кроме того, археологи нашли обломок чернолощеного кумгана, который представляет собой кувшин для воды с узким горлом, носиком, ручкой и крышкой.

Среди найденных объектов также оказался фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити. Артефакт могли использовать при строительстве фундамента дома.

В настоящее время археологи исследуют найденные ценные предметы. После реставрации они будут отправлены в музейные фонды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.