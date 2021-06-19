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Андрей Бочкарев оценил степень готовности станций юго-западного участка БКЛ
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев оценил степень готовности станций юго-западного участка БКЛ

Полина Долганова

Город

Степень готовностиархитектурной отделки на станциях юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро оценивается как высокая. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Все четыре станции юго-западного участка Большого кольца метро находятся в высокой степени готовности, — сказал он.

Он также отметил, что строительство должно завершиться до конца текущего года.

По его словам, на станции «Давыдково» ведется архитектурная отделка пассажирских зон и служебных помещений.

Кроме того, строители приступили к устройству жесткого основания и верхнего строения пути на станции «Аминьевская».

Генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций Московского метрополитена Юрий Кравцов добавил, что на «Аминьевской» в настоящее время ведется облицовка стен натуральным камнем и оформляются пассажирские зоны кассового зала.

«На «Проспекте Вернадского» установлено эскалаторное оборудование и осуществляется работа по монтажу внутренних инженерных систем.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о начале облицовки пассажирских зон на станциях южного участка БКЛ. Так, на станциях «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская» Большой кольцевой линии специалисты приступили к монтажу декоративных элементов на потолках и стенах.

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