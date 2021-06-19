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Четверо пострадавших при крушении самолета в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии
Фото: АГН Москва

Четверо пострадавших при крушении самолета в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии

Полина Долганова

Происшествия

Четверо пострадавших при жесткой посадке самолета в Кузбассе пребывают в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 19 июня, рассказали в районном центре медицины катастроф.

— Четверо тяжелых, — заявили в центре.

Позже представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в тяжелом состоянии в реанимации находятся пять человек.

Напомним, самолет Л-410 в субботу, 19 июня, совершил жесткую посадку в районе села Журавлева в Промышленновском районе. На место случившегося вылетел спасательный вертолет.

Согласно последним данным, число погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до девяти человек.

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