Экономисты рассказали, будет ли рубль укрепляться дальше

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Российский рубль продолжит укрепляться в ближайшее время. Для этого складываются комфортные условия. Однако тенденция может быть нарушена, если прозвучат негативные политические заявления в мировой политике. Такие мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали финансовые эксперты.

Напомним, в среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России и главы США на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

Как рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев, ввиду того, что обострения отношений во время встречи и по ее итогам не произошло, пока не будет новых санкций, валютный курс останется стабильным. Рубль даже продолжит укрепляться.

— Обострения противоречий не происходит. Рубль будет укрепляться за счет этих факторов, — подчеркнул эксперт.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов, в свою очередь, отметил, что пока предпосылок для сильного роста курса доллара нет и, соответственно, для ослабления рубля.

— Нефть, конечно, не будет демонстрировать впечатляющие темпы роста. Но, в общем, тенденция будет к небольшому ее удорожанию, — сказал собеседник «ВМ».

Эксперт добавил, что мировая экономика будет постепенно восстанавливаться. Спрос на нефть увеличиваться, но при этом ее добыча также будет расти. Именно поэтому серьезного повышения стоимости сырья ожидать не приходится.