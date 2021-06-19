Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фитотерапевт перечислил ягоды, которые помогут улучшить зрение
Фото: Pixabay

Фитотерапевт перечислил ягоды, которые помогут улучшить зрение

Елизавета Короткова

Общество

Черника, красная рябина и калина помогут поддержать функцию зрения при регулярном потреблении. Об этом «Вечерней Москве» рассказал фитотерапевт Дмитрий Юровский.

Особое внимание следует уделить чернике, ведь сезон ее созревания в подмосковных лесах начнется уже в конце июня, заметил специалист.

— Людям с плохим зрением можно рекомендовать чернику как дополнительный продукт питания. Можно заготовить ягоду самостоятельно: засушить ее, а затем, измельчив, добавлять в чай, — поделился Юровский.

Рябина и калина могут войти в состав поливитаминного сбора для улучшения зрения, рассказал фитотерапевт. По словам эксперта, его можно сделать самостоятельно: высушить сезонную чернику летом, а осенью добавить сушеные ягоды красной рябины и калины. Напиток поможет поддерживать функцию зрения зимой, когда нет возможности потреблять свежие ягоды, заключил Юровский.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»черниказрение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте