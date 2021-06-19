Фитотерапевт перечислил ягоды, которые помогут улучшить зрение

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Черника, красная рябина и калина помогут поддержать функцию зрения при регулярном потреблении. Об этом «Вечерней Москве» рассказал фитотерапевт Дмитрий Юровский.

Особое внимание следует уделить чернике, ведь сезон ее созревания в подмосковных лесах начнется уже в конце июня, заметил специалист.

— Людям с плохим зрением можно рекомендовать чернику как дополнительный продукт питания. Можно заготовить ягоду самостоятельно: засушить ее, а затем, измельчив, добавлять в чай, — поделился Юровский.

Рябина и калина могут войти в состав поливитаминного сбора для улучшения зрения, рассказал фитотерапевт. По словам эксперта, его можно сделать самостоятельно: высушить сезонную чернику летом, а осенью добавить сушеные ягоды красной рябины и калины. Напиток поможет поддерживать функцию зрения зимой, когда нет возможности потреблять свежие ягоды, заключил Юровский.