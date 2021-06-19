Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации «Точки добра»

Фото: Екатерина Бибикова

Общественники и волонтеры присоединяются к борьбе с COVID-19. Активисты АНО «Центр защиты прав москвичей» вышли на улицы города для раздачи средств индивидуальной защиты и листовок, которые помогут горожанам обезопасить себя от инфекции, сделать прививку или сдать плазму крови, если уже переболели. «Точки добра» начали работать в 10 районах на юге Москвы по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой.

Цель акции — поддержать горожан в ситуации усугубляющейся пандемии. А также помочь властям города в информировании населения о необходимости соблюдать меры безопасности и вакцинироваться. Волонтеры уверены: сплотиться против угрозы и призвать людей к осознанности — их прямой гражданский долг.

— Проект «10 точек добра» — наш вклад в борьбу с инфекцией. К сожалению, не все понимают серьезности сложившейся ситуации. Но мы будем стараться достучаться до каждого. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 128 445 человек. Это страшная цифра, и наш общий долг остановить рост заболеваемости и избежать новых жертв. Я хочу напомнить, насколько тяжело на экономике страны сказался первый локдаун. Социально-экономические последствия мы ощущаем до сих пор. Нельзя допустить его повторения! Поэтому я прошу москвичей: пожалуйста, если у вас нет противопоказаний, делайте прививки! Сохраните свои жизни, здоровье и благополучие, — сказала Светлана Разворотнева.

Жительница столицы Оксана Важинская считает акцию нужной и одобряет действия волонтеров.

— Думаю, что будет полезно обратиться к москвичам прямо на улице с информацией о вакцинации. Живое общение всегда доходчивее, понятнее и приятней. И, чтобы его не лишиться, действительно необходимо прививаться. Я поддерживаю этих ребят, — сказала она.

«Точки добра» будут работать до 27 июня в будние дни с 17:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 15:00 по следующим адресам: улица Гурьянова, дом № 30; 7-я Кожуховская улица, дом № 9 (ТЦ «Мозаика», главный вход); Пролетарский проезд, дом № 18; Ленинский проспект, владение 37б; Чертановская выход, дом № 4; Чонгарский бульвар, дом № 19; Нагатинская улица, дома № 5 и 6; улица Судостроительная, дом № 29; улица Шаболовка, дом № 30; Большая Черемушкинская улица, дом № 11, корпус 3.