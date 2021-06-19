Евгений Нифантьев организовал для студентов онлайн-пикник

Фото: Галина Бродская

В День пикника член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал для студентов кулинарный мастер-класс под открытым небом. Под руководством шеф-повара ребята готовили легкие закуски — оригинальную брускетту и лимонады. В условиях ограничений проводилась онлайн-трансляция.

— Мы показали ребятам, как можно быстро приготовить вкусные блюда для пикника из простых продуктов, которыми можно удивить друзей. Но День пикника всего раз в году, а правильно и разнообразно питаться хочется каждый день. Можно ли это сделать на стипендию в 2–3 тысячи рублей? Конечно же, нет, — отметил Евгений Нифантьев.

Решение проблемы он видит в повышении стипендии до прожиточного минимума.

— Это позволит молодежи не только значительно улучшить рацион питания и покупать самое необходимое, но и полностью сосредоточиться на учебе, отказавшись от различных подработок, — уверен общественник.

Днем ранее в поддержку этой инициативы московские студенты организовали флешмоб «Хочу учиться!». Они попытались привлечь внимание к проблеме, переодевшись в униформу представителей популярных для подработки профессий.

Также в настоящее время организован сбор подписей в поддержку данной инициативы.