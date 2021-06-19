Петр Толстой: «Единую Россию» ждет большая и кропотливая работа

Фото: Александр Чикин

Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Петр Толстой заявил, что впереди у партии много работы, которая потребует максимальной самоотдачи. На съезде «ЕР», который проходит в субботу, выступил президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил приоритетные направления партийной работы и призвал членов «Единой России» внимательно отнестись к потребностям людей, почувствовать, чем живет каждый россиянин.

— Членство в партии «Единая Россия» должно восприниматься не только как возможность построить политическую карьеру, но и как большая ответственность перед обществом. Поэтому федеральный список на выборах возглавят лучшие из лучших, давно заслужившие доверие людей: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова, — заявил Толстой.

Как отметил глава МГРО «Единой России», в ходе своего выступления на съезде партии Владимир Путин уделил особое внимание теме многодетных семей. По словам Толстого, у партии есть предложения по новым мерам поддержки многодетных.

— В частности, семьи с двумя и более детьми будут освобождены от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новую, — рассказал Толстой.

Оказать помощь необходимо и молодежи, которая ищет свое место в жизни, указал Толстой.

— Увеличение количества бюджетных мест в вузах — это лишь один из многих шагов, которые необходимо предпринять, чтобы у самых активных и талантливых были все возможности для роста, развития и построения своего будущего. Предстоит строительство и ремонт школ, развитие среднего профессионального образования, развитие инфраструктурных проектов в регионах, которые обеспечат новые рабочие места и дадут молодым специалистам возможность найти работу там, где они родились и выросли, — заявил секретарь МГРО.

19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной собрались делегаты из всех регионов России — секретари отделений «ЕР», депутаты, губернаторы, члены правительства. Участие в съезде принял президент России Владимир Путин. В ходе работы делегатов был утвержден список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы. Этот документ в дальнейшем будет доработан с учетом предложений граждан, а также представителей экспертного сообщества.