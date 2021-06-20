Женщина с детьми на квадроцикле врезалась в сарай в Татарстане, дочь погибла

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В селе Ключищи Верхнеуслонского района республики Татарстан пьяная женщина решила прокатиться на квадроцикле. Она взяла с собой подругу и двух дочерей — 11-летнюю девочку и двухлетнюю малышку.

Однако заезд по селу закончился трагедией — женщина врезалась в сарай. В результате ДТП погибла старшая дочь, остальные получили травмы и были доставлены в больницу.

Telegram-канал Mash Iptash опубликовал видео с места происшествия, на котором запечатлены последствия аварии.

Правоохранители заявили, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает РЕН ТВ.