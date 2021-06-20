Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной Диларе, они в отношениях четыре года. Девушка уже ответила «да» артисту. Но о дате свадьбы пока ничего не известно.

В Сети Telegram-канал опубликовал видео, на котором рэпер объявляет о переменах в личной жизни. На кадрах видно, что это произошло на каком-то мероприятии. Вокруг Моргенштерна и Дилары много людей.

— Сегодня мы решили пожениться, — заявил рэпер под громкие крики свидетелей.

Видео: Telegram / YOBAJUR

Официального подтверждения о помолке звезд пока нет.

Дилара и Моргенштерн начали встречаться в 2017 году. Однако в 2019 году пара расставалась ненадолго. Тогда артист заявил, что «это не любовь была», и признался в изменах. Но уже через несколько месяцев возлюбленные начали регулярно проводить время вместе и публиковать совместные Stories в соцсетях.