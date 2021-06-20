Экономист раскрыл уловки супермаркетов при проведении акций

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, можно ли доверять акциям в супермаркетах и про какие уловки стоит знать покупателям.

Цель многих акций — убедить покупателя в том, что он совершает очень выгодную покупку, пояснил специалист.

— Обычная практика супермаркетов и крупных магазинов, когда они чувствуют, что какой-то модный товар пользуется спросом, выставлять его по максимально возможной на этот момент цене. Происходит некая психологическая подготовка покупателя к виду этого товара, к пониманию того, что ему хотелось бы его купить. И тут наступает счастливый момент, когда цену снижают. Тогда у человека срабатывает спусковой крючок — он давно хотел это купить, но было дороговато, а сейчас цены сбросили, и самое время покупать, — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что по такому же принципу могут строиться предпраздничные распродажи, когда магазины сначала специально повышают цены, а потом возвращают на допраздничный уровень, при этом обозначая это как скидку на 20-30 процентов. Также бывают еще варианты акций с бесплатными подарками за покупку. Но бесплатно ничего не бывает, подчеркнул Беляев.

— Если вы купили товар даже со скидкой, то уже заплатили и за него, и частично за товар, который вам дают в виде подарка. Причем в виде подарка вам дают, как правило, что-то неликвидное, то есть то, что нельзя продать никаким другим образом, — пояснил экономист.

Кроме того, он уточнил, что иногда магазины идут на сильное понижение цены на товары, которые не могут продать. Если речь идет о продуктах питания, то сброс цен должен насторожить покупателя, предупредил Беляев. Поэтому следует внимательно смотреть срок годности, он может уже заканчиваться через несколько дней.

Также Беляев порекомендовал, прежде чем покупать какой-либо товар по акции только потому, что он якобы подешевел, подумать, действительно ли он нужен.