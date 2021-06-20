Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2945 пациентов за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2945 пациентов за последние сутки. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в столице выявили 8305 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировали 1581 человека, 81 пациент с коронавирусом скончался. В настоящее время на ИВЛ находится 618 человек, уточнили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

Всего за время пандемии в Москве от коронавируса вылечились 1 116 739 человек.