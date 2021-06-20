Знойный рекорд: москвичей предупредили о приближении «векового» температурного максимума

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На предстоящей неделе жителей Москвы ожидает солнечная и жаркая погода, а столбики термометра поднимутся почти до плюс 40 градусов. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, знойная погода, которая придет в Москву, повторит рекорд вековой давности.

— Такой жары, пожалуй, не было почти столетие в столице. Уже с понедельника, 21 июня, температура воздуха ночью прогреется до плюс 19–21 градуса. А днем ожидается плюс 30–32 градуса. Ветер — южный, умеренный; атмосферное давление — в пределах нормы, — отметил эксперт.

В ближайшие пять–шесть суток жителей города ожидает аномально жаркая погода. По словам эксперта, это когда стабильная среднесуточная температура воздуха оказывается выше положенной нормы на семь и более градусов. В столице и области, подметил специалист, может повыситься уровень пожароопасности — до высокой степени.

— Во вторник, 22 июня, станет еще теплее, на два–три градуса. Москвичей ожидает ясная погода без осадков. Ночью температурные показатели достигнут плюс 20–22 градусов, а днем — плюс 32–34 градусов. Ветер будет дуть южный, умеренный, — продолжил Голубев.

А вот середина недели, как заметили собеседник «ВМ», станет самой знойной.

— Воздух в этот день раскалится до абсолютного температурного максимума: днем — плюс 34–36 градусов. Это абсолютный рекорд по жаре за практически всю историю метеонаблюдений начиная с 1901 года, — подчеркнул метеоролог. — Ночь среды тоже будет жаркой: плюс 22–24 градуса. Ветер южный, умеренный.

Такие же погодные условия сохранятся и в четверг, 24 июня.

— А вот в пятницу, несмотря на то что будет тоже жарко и воздух достигнет ночью отметки плюс 23–25 градусов, а днем — плюс 34–36, в течение суток посвежеет и пройдет небольшой дождь. Местами по городу возможна гроза. Ветер юго-западный, умеренный.

Такая погода сохранится и в выходные, но без дождей и гроз.