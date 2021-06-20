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Депутат Госдумы Ирина Белых указала на важность прямого диалога с гражданами
Фото: Сергей Николаев

Депутат Госдумы Ирина Белых указала на важность прямого диалога с гражданами

Павел Гриднев

Общество

На XX съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин обозначил для членов партии ключевую концепцию и основные векторы деятельности.

— «Единая Россия» — это сторонники Владимира Путина. Президент служит для каждого члена партии моральным ориентиром и примером служения Отечеству. Для меня особенно важен тезис Путина о прямом и постоянном диалоге с людьми, об ответственности депутатов перед своими избирателями. Говорить с людьми, слышать их, понимать, обсуждать с ними, то, что важно, — это основная задача. Ведь человек — это главная ценность, — отметила Белых.

Парламентарий подчеркнула, что повышение уровня образования, доступности жилья и обеспечение граждан достойными условиями труда — необходимые условия для того, чтобы каждый человек мог быть полезен своей стране.

Ранее Ирина Белых заявляла, что необходимо законодательно закрепить норму отчета депутата перед избирателями, делать это систематически в удобном для каждого гражданина формате: в интернете, СМИ.

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