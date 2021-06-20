Врач назвала главный риск купания в открытых водоемах

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Основной опасностью при плавании в водоемах на свежем воздухе является риск получения солнечного ожога. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам специалиста, для купания под открытым небом стоит выбирать оптимальные часы, когда солнечная активность не столь губительна для организма. Лучше всего купаться в периоды до 11 часов и после 17 часов, посоветовала Романенко.

— При нахождении в открытом водоеме вероятность солнечного ожога возрастает в разы. Для такого плавания нужно выбирать оптимальные часы. В противном случае пользы будет намного меньше, чем возможного вреда, — предостерегла терапевт.

Также Романенко добавила, что во время плавания в открытых водоемах не стоит забывать про использование солнцезащитных кремов. Это поможет избежать возможного получения ожогов.