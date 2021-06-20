Врач рассказала, кому стоит чаще плавать

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Плавание в открытых водоемах подойдет людям, которые заботятся о здоровье своей сердечно-сосудистой системы и позвоночника, а также хотят повысить уровень витамина D в организме. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам эксперта, плавание дает мягкую аэробную нагрузку на организм.

— Плавание полезно для здоровья: кардионагрузка способствует тренировке сердца. Также в выгодном положении находятся мышцы: плавая, мы разгружаем позвоночник, погружаем его в состоянии невесомости, — заметила Романенко.

Плавание в открытых водоемах (природных или искусственных) дает еще одно преимущество, добавила специалист. Такой досуг позволяет насытиться свежим воздухом. Нахождение под солнцем способствует активной выработке в организме витамина D, заключила собеседница «ВМ».