Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Светлана Разворотнева: Я смогу дополнить программу партии несколькими системными предложениями

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева: Я смогу дополнить программу партии несколькими системными предложениями
Фото: Екатерина Бибикова

XX съезд всероссийской политической партии «Единая Россия» прошел в столице. Единороссы определили проект предвыборной программы партии, а также список кандидатов в депутаты Государственной думы 8-го созыва. Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева, утвержденная съездом в качестве кандидата по 201-му одномандатному избирательному округу, напомнила, что «Единая Россия» — единственная партия, которая провела предварительное электронное голосование и первой проводит свой съезд, что говорит о готовности единороссов к избирательной кампании.

— Озвученные на съезде планы имеют большое значение для нашей страны. В частности, долгожданное решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, на эти цели будет выделено 150 миллиардов рублей, — рассказала Разворотнева.

Она пояснила, что запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны. Ее нормальное состояние, энергоэффективность — это не только качество жизни граждан, но и реальное уменьшение коммунальных платежей.

Также, по мнению правозащитницы, в связи с новыми вызовами, особую важность имеет обеспечение качественного здравоохранения и образования, предоставление адресной помощи людям, поддержка экономики, развитие дорожной инфраструктуры и защита экологии страны. Светлана Разворотнева считает, что предложенные инициативы соответствуют ожиданиям граждан.

Она подчеркнула, что программа партии — это народная программа, она будет основываться на мнении и потребностях россиян. Съезд определил ее проект и направления, которые будут детально проработаны кандидатами «Единой России» на местах вместе с избирателями. Итоговая программа с учетом предложений граждан будет принята на втором этапе съезда партии в августе.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте