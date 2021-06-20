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Два года исполнилось нескольким станциям Сокольнической линии метро

Михаил Алимов

Город
Два года исполнилось нескольким станциям Сокольнической линии метро
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Два года назад открылись станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Это действительно особенные станции — впервые линия метрополитена проходит прямо посреди автомагистрали. На участке под Калужским шоссе трассы уходят в совмещенный тоннель шириной 92 метра. Он единственный в столице, — говорится в сообщении.

Также ведомство привело статистику, сколько людей воспользовались новыми станциями за два года. С момента открытия 14,4 миллиона пассажиров посетили их. Как отмечается, рекордсменом стала станция «Коммунарка», которая приняла 5,5 миллиона людей.

Напомним, станции «Филатов Луг» и «Прокшино» — наземные. От снега и дождя пассажиры на них защищены специальными металлическими навесами.

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