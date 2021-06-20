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Эксперт заявила, что вакцинация является единственным способом замедлить новые формы COVID-19

Михаил Алимов

Общество
Эксперт заявила, что вакцинация является единственным способом замедлить новые формы COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что только вакцинация способна эффективно замедлить распространение новых форм коронавируса. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

— Единственное нормальное спасение — это привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться, — отметила специалист.

Она добавила, что пока в России нет большого количества людей с антителами к COVID-19, вирус будет распространяться еще быстрее.

Напомним, что Владимир Путин также призвал россиян наращивать темпы вакцинации.

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