Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Представитель МакSим сообщил о состоянии ее здоровья

Юлия Курганова

Общество
Представитель МакSим сообщил о состоянии ее здоровья
Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме. Об этом сообщил в воскресенье, 20 июня, представитель исполнительницы.

— Все еще в коме, состояние стабильное, — рассказал он корреспонденту РБК.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня после ее концерта в Казани. У артистки выявили 40-процентное поражение легких, при этом тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Позже певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Читайте также:
состояние здоровьяМакSимпребывание в коме
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте