Представитель МакSим сообщил о состоянии ее здоровья

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме. Об этом сообщил в воскресенье, 20 июня, представитель исполнительницы.

— Все еще в коме, состояние стабильное, — рассказал он корреспонденту РБК.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня после ее концерта в Казани. У артистки выявили 40-процентное поражение легких, при этом тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Позже певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.