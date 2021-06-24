Названы профессии, которые россияне выбирают в качестве подработки на лето

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Пятая часть россиян рассматривают в качестве подработки на лето вакансию курьера. Об этом в четверг, 24 июня, сообщают эксперты сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги» в своем исследовании.

Специалисты опросили более пяти тысяч пользователей «Работа.ру». Задавали вопросы о том, рассматривают ли они подработку в летнее время, на сколько планируют с помощью нее увеличить собственный доход.

— Исследование показало, что больше половины россиян (60 процентов) хотели бы найти подработку этим летом, 31 процент респондентов заявили, что дополнительная занятость их не интересует. Еще девять процентов опрошенных ответили, что уже подрабатывают, — говорит представитель сервиса.

По результатам исследования, 20 процентов опрошенных россиян хотят быть курьерами, по 18 процентов — маркетологами и преподавателями, по 15 процентов — строителями и водителями, девять процентов хотят быть компьютерными мастерами, а еще шесть процентов рассматривают должность официанта.

Около трети пользователей хотят поднять свой доход минимум в два раза с помощью подработки. Еще 27 процентов рассчитывают на увеличение дохода на 30–50 процентов. Каждый шестой участник опроса хочет получить прибавку к доходу из-за подработки равную половине зарплаты, еще 15 процентов рассчитывают увеличить количество финансов на 10–30 процентов. Помимо этого, один процент рассчитывает на увеличение дохода на десять процентов, а еще 13 рассматривают подработку как основной источник дохода, отмечает РИА Новости.