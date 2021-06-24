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Светильники появились на экотропе возле Большого Очаковского пруда в столице

Михаил Алимов

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Светильники появились на экотропе возле Большого Очаковского пруда в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Очаковский парк Карта всех событий

Освещение восстановлено в парке возле Большого Очаковского пруда. На территории ландшафтного заказника «Долина реки Очаковки» появилось более 300 современных светодиодных светильников. Расположены они на деревянных навесах, перилах лестниц и пешеходных дорожках.

Теперь пешеходные дорожки будут с наступлением темноты освещаться белым светом, а перголы и лестницы — желтоватым, более теплым.

При монтаже освещения специалистами из ГУП «Моссвет» использовалась особая технология, направленная на защиту от вандалов. При этом не использовалась техника, способная навредить ландшафту и окружающей среде парка.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, территорию Большого Очаковского пруда благоустроили еще в 2019 году — почистили водоем, подняли уровень воды, благоустроили береговую линию, создали специальную зону отдыха, обеспечили доступность для маломобильных людей и создали экологическую тропу.

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