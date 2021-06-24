Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в Москве

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Курьеров добавили в список подлежащих обязательной вакцинации в столице. Об этом в четверг, 24 июня, сообщается в постановлении столичного Роспотребнадзора.

— Добавить подпункт 1.1 пункта 1 постановления: доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, — говорится в документе.

Соответствующие изменения вносятся в постановление от 15 июня, согласно которому 60 процентов сотрудников сфер услуг должны сделать прививку от COVID-19.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.