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Оперштаб рассказал, когда в столице начнут платно вакцинировать иностранцев

Илья Ашуров

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Оперштаб рассказал, когда в столице начнут платно вакцинировать иностранцев
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пункты платной вакцинации для иностранцев заработают в столице после соответствующего решения правительства РФ. Об этом в четверг, 24 июня, заявили в оперативном штабе Москвы.

— В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов, — пояснили в оперштабе.

Ранее в оперштабе сообщили, что контроль за обязательной вакцинацией в столице будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. Также оперштаб озвучил список законных оснований для отстранения непривившихся сотрудников от работы.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

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