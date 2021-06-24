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Зафиксирован рост желающих привиться от коронавируса в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество
Зафиксирован рост желающих привиться от коронавируса в Санкт-Петербурге
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 10 132 жителя Санкт-Петербурга за сутки с 23 июня. Полностью завершили процедуру 6120 человек. Такую информацию предоставили в пресс-службе Смольного.

В группе комитета по здравоохранению в соцсети «ВКонтакте» сравнили статистические данные вакцинации последних дней. В результате специалисты пришли к выводу, что количество желающих получить прививку от коронавирусной инфекции постоянно увеличивается.

Помимо этого, в сообществе напомнили, что руководители исполнительных органов государственной власти и госучреждений 15 августа должны обеспечить повышенный уровень охвата сотрудников прививками от COVID-19, отмечают «Невские новости».

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