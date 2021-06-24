Тело 16-летнего подростка обнаружили в частном доме в Новой Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Ясенки Карта всех событий

Столичная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения трупа 16-летнего юноши в Новой Москве. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, подросток помогал своему дяде и отцу во время работ в частном доме, расположенном в деревне Ясенки (поселение Вороновское — прим. «ВМ»).

На какое-то время юношу оставили одного. Позже он был найден без признаков жизни.

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства случившейся трагедии.

— По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заключила Нефедова.