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Более 20 миллионов россиян вакцинировались от коронавируса

Анастасия Волоснова

Общество
Более 20 миллионов россиян вакцинировались от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России вакцинировались от коронавируса более 20 миллионов граждан по данным на 18 июня. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 24 июня.

По ее словам, у всех регионов РФ в настоящее время есть четкий алгоритм действий на период пандемии.

Она добавила, что на данный момент в России растут темпы вакцинации. В частности россияне оставляют заявки на прививку от пяти до десяти раз чаще. По мнению Поповой, быстрые темпы вакцинации позволят сформировать коллективный иммунитет для борьбы с пандемией, пишет РИА Новости.

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