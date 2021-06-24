Неизвестные сломали москвичке ногу в центре столицы

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Россия, Москва, Международная улица, 10 Карта всех событий

Неизвестные избили москвичку в центре столицы. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 10 на Международной улице. По словам 59-летней женщины, она подверглась избиению со стороны неизвестных ей людей. После этого ее доставили в больницу, где диагностировали перелом шейки бедра.

В ведомстве уточнили, что в крови пациентки медики нашли алкоголь.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.