Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Монолитные работы по устройству станции «Сокольники» БКЛ завершены

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Монолитные работы по устройству станции «Сокольники» БКЛ завершены
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Монолитные работы по устройству платформенной части и вестибюлей строящейся станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подошли к концу. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общий объем выполненных железобетонных конструкций станционного комплекса составляет более 85 процентов, — рассказал заммэра.

По его словам, в настоящее время специалисты продолжают обустраивать пешеходные выходы из первого и второго вестибюлей станции.

Генеральный директор холдинга, который является оператором программы развития Московского метрополитена, Юрий Кравцов добавил, что к настоящему моменты работы по обратной засыпке платформенной части с вестибюлями выполнены наполовину. Кроме того, работники уложили 15 и 31 тысячи кубометров грунта.

Он уточнил, что специалисты продолжают работать над отделкой гранитных полов пассажирской зоны и облицовывать мраморные стены эскалаторных наклонов. Общий объем уложенного камня составит более 14 тысяч квадратных метров.

Станция «Сокольники» входит в северо-восточный участок БКЛ вместе со станциями «Рижская» и «Марьина Роща». К настоящему времени строительство всех трех станций завершено наполовину.

Читайте также:
Андрей БочкаревМоскваБКЛ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

О семейных ценностях и литературе

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Георгий Пашков
Георгий Пашков

Поклонимся великим тем годам

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Все мнения
О проекте