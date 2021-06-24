«На велосипеде быстрее»: автоэксперт назвал минусы снижения скорости до 30 км/ч в городах

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Перспектива снижения допустимой скорости движения в городах до 30 км/ч повсеместно абсурдна и малоэффективна. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился автомобильный эксперт Константин Юрков, комментируя исследование, согласно которому 25 процентов россиян одобрили данную инициативу для всех городских улиц.

— В ГИБДД высказались о том, что нет смысла вводить такое правило на всех улицах. Оно даже абсурдно для некоторых дорог. Я думаю, это малоэффективная мера. Есть масса других аспектов, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения, — прокомментировал он.

По словам автоэксперта, данная мера, введенная на всех улицах городов, не повлияет на уровень аварийности. Она лишь увеличит количество штрафов для автовладельцев.

— Количество штрафов, конечно, увеличится, потому что часто нереально ехать на машине со скоростью 30 км/ч. На велосипеде едешь быстрее. Я не представляю, как для движения по городу может быть допущена такая скорость, — рассказал Юрков.

Он напомнил, что ДТП случаются и в пробках, так как люди отвлекаются на малой скорости: смотрят в окна, говорят по телефону. Многочисленные аварии с небольшим ущербом делают движение еще более затруднительным, считает специалист.

По мнению эксперта, оптимально было бы ввести правило об ограничении скорости в 30 км/ч локально. На коротких участках дорог это вполне допустимо, высказался Юрков.