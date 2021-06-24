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Протяженность новой водопроводной сети в ТиНАО составит 714 километров

Полина Долганова

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Протяженность новой водопроводной сети в ТиНАО составит 714 километров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Протяженность реконструируемой и новой водопроводной сети в ТиНАО составит 714 километров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина.

Обновленная инфраструктура позволит в пять раз увеличить обеспеченность населения центральным водоснабжением.

Кроме того, 76 процентов объема водоснабжения в округе будет осуществляться из московского водопровода.

— Стройкомплекс столицы уделяет приоритетное внимание развитию инженерной инфраструктуры в ТиНАО, — рассказал Жидкин.

Глава ведомства отметил, что инвестиции в развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО составят 622,3 миллиарда рублей к 2035 году.

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