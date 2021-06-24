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Воду начали раздавать на крупнейших хабах наземного транспорта в Москве

Полина Долганова

Город
Воду начали раздавать на крупнейших хабах наземного транспорта в Москве
Фото: prepress
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Китай-город Карта всех событий

Питьевую воду в бутылках начали раздавать на крупнейших хабах наземного транспорта из-за аномальной жары в Москве. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Так, прохладительным напитком горожан уже угощают на ВДНХ и Китай-городе. С 11:00 москвичи смогут бесплатно попить воды на Теплом Стане и Щелковской.

Кроме того, воду продолжают раздавать на станциях метро и МЦК, где температура воздуха достигла плюс 28 градусов.

В департаменте отметили, что в ближайшие дни горожанам стоит отказаться от поездок по городу с 11:00 до 17:00. В этот период времени светит самое опасное солнце, которое может привести к перегреву. Также рекомендуется надевать светлую одежду из натуральных тканей и носить с собой воду.

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