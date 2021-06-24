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Эдгард Запашный рассказал, как дрессировщики помогают животным переносить жару

Елена Фролова

Общество
Эдгард Запашный рассказал, как дрессировщики помогают животным переносить жару
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Изнуряющая жаркая погода, которая захватила в последние дни Центральную часть России, стала проблемой не только для людей, но и для животных.

К примеру, в одном нижегородском зоопарке зверей из-за жары стали кормить специальным фруктовым льдом. Так специалисты спасают братьев наших меньших от аномально высоких температур.

Как пояснил Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, любому организму высокая температура противопоказана.

— Жара по-своему влияет на всех. Все мы состоим из плоти и крови. Конечно, у нас есть такие животные, которые любят тепло — слоны, львы. Они спокойно переносят такую температуру воздуха, — объяснил Эдгард Запашный.

Он объяснил, что это естественно, ведь в Африке, где они обитают, очень жарко. При этом важно оградить животных от попадания прямых солнечных лучей. Он также рассказал, как помогают в жару морским животным, например, сивучам. Для них устраивают дополнительные бассейны, где у них есть возможность больше времени проводить в воде, вдали от палящего солнца, отмечает ИА «НСН».

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