Роскачество объяснило, как избежать взрыва бутылок с вином в морозилке

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Во время жары стоит соблюдать определенные рекомендации, чтобы избежать взрыва бутылок в морозилке. Об этом рассказали в Роскачестве.

Во время аномальной жары медики не рекомендуют пить крепкие алкогольные напитки. Однако при употреблении спиртного на праздниках и торжествах необходимо соблюдать определенные правила.

— Положить бутылку в морозилку на час–полтора — верный способ обеспечить себе досуг в виде отмывания морозилки, — отметила директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

По ее словам, бутылка с вином может лопнуть из-за переохлаждения. Идеальной температурой для хранения вина являются 20 градусов тепла. При этом бутылку стоит убирать из душных помещений и оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

Руководитель экспертной группы Роскачества Артур Саркисян отметил, что разные вина лучше подавать при различных температурах. Для игристых вин подойдет температура плюс 8–10 градусов, для легких белых — плюс 9–11 градусов, а для легких красных — плюс 10–12 градусов.

Кроме того, эксперты не советуют бросать в бокал кубики льда, так как они будут таять и деформировать вкус вина.