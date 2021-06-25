Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскачество объяснило, как избежать взрыва бутылок с вином в морозилке

Анастасия Волоснова

Общество
Роскачество объяснило, как избежать взрыва бутылок с вином в морозилке
Фото: Pixabay

Во время жары стоит соблюдать определенные рекомендации, чтобы избежать взрыва бутылок в морозилке. Об этом рассказали в Роскачестве.

Во время аномальной жары медики не рекомендуют пить крепкие алкогольные напитки. Однако при употреблении спиртного на праздниках и торжествах необходимо соблюдать определенные правила.

— Положить бутылку в морозилку на час–полтора — верный способ обеспечить себе досуг в виде отмывания морозилки, — отметила директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

По ее словам, бутылка с вином может лопнуть из-за переохлаждения. Идеальной температурой для хранения вина являются 20 градусов тепла. При этом бутылку стоит убирать из душных помещений и оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

Руководитель экспертной группы Роскачества Артур Саркисян отметил, что разные вина лучше подавать при различных температурах. Для игристых вин подойдет температура плюс 8–10 градусов, для легких белых — плюс 9–11 градусов, а для легких красных — плюс 10–12 градусов.

Кроме того, эксперты не советуют бросать в бокал кубики льда, так как они будут таять и деформировать вкус вина.

Читайте также:
виноРоскачествоалкоголь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

О семейных ценностях и литературе

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Георгий Пашков
Георгий Пашков

Поклонимся великим тем годам

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Все мнения
О проекте