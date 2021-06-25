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«Серийного альфонса» задержали за обман женщин на 1,5 миллиона рублей

Михаил Алимов

Происшествия
«Серийного альфонса» задержали за обман женщин на 1,5 миллиона рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Королёв Карта всех событий

Мужчина в подмосковном Королеве под видом сотрудника МЧС знакомился с женщинами, ухаживал за ними, занимал деньги и пропадал. Злоумышленник задержан городскими правоохранителями. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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— Установлено, что злоумышленник знакомился с женщинами в интернете, представляясь сотрудником МЧС России, входил к ним в доверие, красиво ухаживал, затем одалживал деньги, которые впоследствии не возвращал. Чаще всего мужчина занимал денежные средства якобы на лечение себе и родственникам, — озвучила схему мошенничества начальник пресс-службы.

По словам Татьяны Петровой, потерпевшие выражали сочувствие мужчине и систематически переводили 40-летнему мошеннику суммы от 5 до 200 тысяч рублей.

Известно о трех обратившихся с заявлением в полицию женщинах. У них мнимый сотрудник МЧС «одолжил» более 1,5 миллиона рублей.

При обыске у него обнаружены летняя и зимняя формы сотрудника противопожарной службы. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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