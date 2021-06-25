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Режим ЧС ввели в Приморье из-за вспышки африканской чумы свиней

Анастасия Волоснова

Происшествия
Режим ЧС ввели в Приморье из-за вспышки африканской чумы свиней
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера объявили в Приморье из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказали в правительстве региона.

Режим ЧС ввели в деревне Ястребовке в Партизанском районе региона. У фермера заболела одна из пяти свиней, после чего ее диагноз подтвердили лабораторные исследования.

В настоящее время врачи принимают меры, чтобы болезнь не распространялась на других животных. Специалисты провели на месте дезинфекцию и установили дезбарьеры. В ближайшее время в деревне планируют ввести карантин.

Всего с начала 2021 года в регионе выявили 14 случаев заболевания свиней африканской чумой. Данная вирусная болезнь считается особо опасной. Она не представляет угрозы для человека, однако может нанести вред животноводству, пишет РИА Новости.

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