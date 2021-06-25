Гинцбург оценил перспективу создания вакцины-жвачки в России

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Информацию о возможной разработке в России вакцины от COVID-19 в виде жвачки прокомментировал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

— Такого быть не может! Еще нескоро решится вопрос даже для более актуальных вещей, которые ученые пытались делать раньше. Например, вакцину против холеры, которая будет основана на том, что будет поступать в организм через желудочно-кишечный тракт. Это должно было быть естественным, однако ничего похожего не происходит, — пояснил Александр Гинцбург.

Вирусолог также уточнил, что и по сей день не существует ни одного препарата, который создает местный локальный иммунитет в области желудочно-кишечного тракта. Поэтому ученый заключил, что жевательный вариант вакцины от коронавируса маловероятен.

Александр Гинцбург также добавил, что с детства не любил жвачки, кроме того, ему их запрещали родители. Он даже пошутил, что потому и вакцины такой не будет.

— Однако если убрать все шутки в сторону и говорить серьезно, то все продукты, которые производятся в белке, вакцины-белки, которые производятся в растениях, очень трудно усваивать организму, потому что все покрыто клетчаткой и целлюлозой, — рассказал вирусолог.

Для того чтобы это вещество, пояснил он, в нужном виде поступало в иммунные клетки, занимающиеся переработкой и предоставлением иммунной системе соответствующих белков, они должны пройти обработку в желудке от самого начала, отмечает ИА «НСН».

Тем временем, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский считает, что если не прививать от коронавируса детей и подростков, то эффекта от масштабной вакцинации не будет. По его словам, возраст до 18 лет является четким противопоказанием ко всем вакцинам, которые были зарегистрированы на территории Российской Федерации.

— Любой вакцинный препарат представляет собой лекарственное средство, у которого есть как показания, так и противопоказания. Во всяком случае для тех вакцин, которые зарегистрированы в РФ, есть четкое противопоказание: возраст до 18 лет, — подчеркнул Сергей Вознесенский.

По его мнению, касаемо заграничных вакцин от коронавируса могут действовать другие правила, однако в любом случае должен соблюдаться определенный алгоритм действий. Например, как пояснил инфекционист, нужно провести рандомизированные клинические исследования относительно эффективности и безопасности вакцинации именно для граждан младше 18 лет, отмечает «Царьград».