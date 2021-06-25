Фестиваль «Доблесть и честь» пройдет Музее ратной истории

Фото: Вечерняя Москва

Музей ратной истории приглашает жителей и гостей города 26 и 27 июня на фестиваль «Доблесть и Честь».

В субботу, 26 июня, здесь пройдет день спорта с рыцарскими сражениями, турнирами по историческому фехтованию, бугуртами, состязаниями стрелков и боями для юных спортсменов на мягком вооружении. Посетителям будет представлен новый турнир «К1 Medieval».

На следующий день, 27 июня, на фестивале пройдет день культуры. Гостей ждут несколько площадок: Древний Рим, Древняя Русь IX-XI века, Западная Европа XIII века, Западная Европа XV века, Япония XVI века и Северная Америка XVIII-XIX веков. Посетители смогут принять участие в различных интерактивах, мастер-классах, показах костюмов, увидеть выступление менестрелей и артистов.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.