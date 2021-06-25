Около 15 процентов госпитализированных с COVID-19 в Москве находятся в реанимации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доля пациентов с коронавирусом в столичных больницах, которые находятся в реанимации, составила около 15 процентов от общего объема. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 25 июня.

— Увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице, в реанимации их сейчас от общего объема около 15 процентов, — рассказала заммэра.

Москва «прошла рубикон» и вышла на новый антирекорд по числу людей, которые попадают в больницы с COVID-19, отметила Ракова в эфире Первого канала.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 4558 пациентов за минувшие сутки. Выявлено 7916 новых случаев заболевания, госпитализировали 1772 пациента, 98 человек скончались. В настоящее время еще 669 заболевших находятся на ИВЛ.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью нового сервиса immune.mos.ru.