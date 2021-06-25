Эксперты ВОЗ могут пересмотреть рекомендации не требовать ковидный паспорт для путешествий

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберутся в ближайшие недели, чтобы пересмотреть рекомендации не требовать от туристов ковидный паспорт для путешествий. Об этом в пятницу, 25 июня, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал идею введения «ковидных паспортов» в ЕС. По его словам, идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации.

До этого уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отметила, что вопрос введения «ковидных паспортов» требует более детальной проработки на международном уровне.

Также по теме введения «ковидных паспортов» высказывались и другие официальные представители российских властей. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «официальной позиции сейчас нет, но прорабатываются разные варианты».

Наиболее четко позицию по этому вопросу озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в России не будут вводиться COVID-паспорта, поскольку вакцинация — дело добровольное. Власти только планируют вести электронный учет тех, кто решил защититься от инфекции, не более того.