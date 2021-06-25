Движение введено в график на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Движение на Арбатско-Покровской линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 25 июня.

— Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Интервалы движения были временно увеличены из-за того, что из поезда на станции метро «Арбатская» высадили пассажиров для проверки состава, после чего поезд убрали с линии.