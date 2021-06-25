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«Памяти нет»: певица Слава призналась, что может забыть тексты песен после COVID-19

Юлия Павлушова

Общество
«Памяти нет»: певица Слава призналась, что может забыть тексты песен после COVID-19
Фото: vk.com/slava_official_club

Российская певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, вынуждена исполнять на сцене песню «Без тебя меня нет» с листком в руках. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По словам звезды, у нее начались проблемы с памятью после коронавируса, которым она болела в нынешнем году.

— Памяти нет! Два раза переболела ковидом! Поэтому новую песню «Без тебя меня нет» пою по листку. Спасибо за понимание и поддержку! — написала Слава.

Анастасия Сланевская подчеркнула, что надеется восстановиться в ближайшее время.

Поклонники поддержали артистку в комментариях.

— «Зато вживую»; «Все будет хорошо, любящий зритель поймет. Крепкого вам здоровья»; «Да хоть с суфлером, только пойте», — написали фанаты.

Они пожелали Славе здоровья и отметили, что «напоминалка» не портит качество ее выступлений.

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