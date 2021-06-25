Жители Подмосковья смогут привиться от COVID-19 на летних фестивалях

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жители Подмосковья смогут привиться в июле от коронавируса на крупных летних фестивалях с помощью мобильных прививочных пунктов. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Харламова в пятницу, 25 июня.

— Дорогие жители и гости Московской области, кто любит и всегда ждет культурные события Подмосковья. Я очень призываю вас принять взвешенное решение и сделать своевременно прививку, — рассказала чиновник.

С 1 по 11 июля в музее-заповеднике Чайковского пройдет Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину, а с 14 по 18 июля в Историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится Международный музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». На обоих мероприятиях развернут мобильные пункты вакцинации.

При себе желающие сделать прививку должны будут иметь паспорт и полис ОМС. Врач сможет провести осмотр прямо перед процедурой, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».