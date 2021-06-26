Ксения Собчак назвала главный миф о себе

Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая регулярно попадает в светские хроники, опровергла расхожее мнение о своей высокомерности.

Как написала звезда в своем Instagram, главным мифом о ней является приписываемая ей любовь смотреть на мир свысока.

Пост Собчак прокомментировала продюсер Яна Рудковская, отметив, что Ксения «иногда может» смотреть на мир свысока.

Ряд подписчиков телеведущей скептически восприняли ее откровения. В частности, пользователь с ником vrem_yapokazhet заявил, что «про Собчак нет особо никаких мифов», поскольку она «точно не то существо, которое вызывает противоречивые чувства».

Нашлись и поклонники Собчак. Например, пользователь mariwkalobasova назвала ее гением интервью.

Ранее Собчак стала объектом насмешек из-за наряда, выбранного для церемонии вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ». Звезда, которую пригласили на мероприятие в качестве ведущей, прошлась по красной дорожке в мини-платье-бюстье нюдового оттенка и высоких сапогах. Большинство интернет-пользователей не оценили экстравагантный наряд телеведущей и сочли его безвкусным.