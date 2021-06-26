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СМИ: Украина отказалась поддержать ультиматум к Китаю из-за шантажа вакциной

Татьяна Плотникова

В мире
СМИ: Украина отказалась поддержать ультиматум к Китаю из-за шантажа вакциной
Фото: pixabay.com

Власти Украины приняли решение отозвать подпись под требованием допустить независимых наблюдателей в Китай после того, как официальный Пекин пригрозил прекратить поставки вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали источники в структурах Организации Объединенных Наций.

Ранее Украина примкнула к более чем 40 государствам, поддержавшим заявление с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян для изучения ситуации с соблюдением прав человека, рассказали источники.

Однако власти Китая заявили, что заморозят поставку полумиллиона доз вакцины против COVID-19 на Украину, если Киев не отзовет свою подпись, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Комментарии официальных лиц со стороны Украины, Китая или ООН в данной связи не поступали.

Ранее появились сообщения о том, что китайские власти уничтожили данные о распространении коронавируса из лаборатории и скрыли нулевого пациента. Предполагается, что данные, содержащие последовательность распространения COVID-19 в начале уханьской эпидемии, были удалены из Архива чтения последовательностей Национального института здравоохранения.

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