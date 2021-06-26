МИД РФ назвал условие допуска США к «минскому формату»

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Российская сторона не исключает допуск Соединенных Штатов Америки к урегулированию ситуации на востоке Украины в «минском формате», рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что прежде имели место ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе, однако вопрос конструктивности участия Вашингтона остается открытым.

Рябков допустил, что если США придут к выводу, что есть некая перспектива совместной работы с Украиной, они могут в том или ином виде посодействовать мирному урегулированию.

— Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего, — цитирует замглавы МИД России РИА Новости.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на востоке Украины в ходе личной встречи в Женеве 16 июня. По словам российского лидера, Байден согласился с тем, что Минские соглашения должны лежать в основе урегулирования ситуации на востоке Украины.

Напомним, документ по урегулированию ситуации на востоке Украины был согласован лидерами РФ, Украины, Франции и Германии в феврале 2015 года в Минске, поэтому получил название Минских соглашений. В соответствии с ним в контактную группу по мирному урегулированию вошли представители Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.