Таксопарк погибшего в ДТП в Москве водителя такси инициировал проверку

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Таксопарк, в котором работал погибший в ДТП на юго-западе Москвы водитель «Яндекс.Такси», инициировал дополнительную проверку в связи с произошедшим. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает пресс-служба сервиса.

— Расследованием сейчас занимается полиция, привлекая таксопарк, где работал водитель... Парк, где трудоустроен водитель, сейчас инициировал дополнительную проверку случившегося, — говорится в сообщении.

В сервисе уточнили, что таксист был на линии около пяти часов и выполнил несколько коротких заказов на небольшие расстояния до происшествия.

Кроме того, погибший водитель имел высокий рейтинг. Клиенты часто ставили ему высокие оценки за комфортное вождение.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» принесла соболезнования близким водителя и пассажиров, которые находились в машине на момент трагедии. Компания также заявила о готовности помочь близким погибших получить страховые выплаты и содействовать полиции в расследовании этого дела, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по факту аварии, в результате которой погибли три человека, возбудили уголовное дело.

В субботу, 26 июня, на 40-м километре МКАД произошла авария. Машина такси, двигаясь на скорости около 100 километров в час, врезалась в автомобиль дорожной службы. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина и 13-летняя девочка — погибли. Ребенок на заднем сиденье не был пристегнут. Водитель служебного автомобиля в результате аварии получил ушиб головы.