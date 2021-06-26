Москвичам рассказали о работе городских служб во время аномальной жары

Фото: Pelagiya Zamyatina

В Москве снова проводится перечень мероприятий по охлаждению воздуха и дорог в период аномальной жары. Об этом в субботу, 26 июня, рассказали в Комплексе городского хозяйства столицы.

Так, в городе продолжается регулярный полив проезжей части. Такая практика помогает снизить уровень деформации асфальта из-за воздействия солнечных лучей.

В 13:00 в столице провели очередную аэрацию воздуха, который нагревается от асфальтированных покрытий. Всего за субботу аэрацию планируется провести трижды.

Под особым контролем городских служб находятся зеленые насаждения. Их поливают в ночное время — с 21:00 до 6:00. Специалисты обильно поливают деревья, кустарники и цветники.

Ведомство призывает москвичей относиться к работе городских служб с пониманием и не препятствовать движению техники.

Рекомендуется также избегать длительного пребывания под солнцем и не находиться на улице в течение долгого времени.

Ранее сообщалось, что столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за аномальной жары. Специалисты проводят усиленную промывку улиц. В работах участвует более двух тысяч единиц техники.