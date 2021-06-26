Суд продлил задержание гражданина Китая по делу о покупке ребенка у суррогатной матери

Фото: Наталия Белова, Вечерняя Москва

Пресненский районный суд Москвы продлил срок задержания гражданину Китая Лю Цзюню по делу о покупке ребенка. Об этом в субботу, 26 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Срок задержания подозреваемого по статье «Торговля людьми» продлен на 72 часа.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

Судебное заседание по данному делу перенесено на 28 июня. Оно состоится в 12:30 по московскому времени. В ходе заседания стороны смогут предоставить доказательства для обоснования своей позиции.

Ранее в СМИ сообщалось, что гражданина Китая задержали во время его попытки уехать из России с ребенком, рожденным от суррогатной матери. По предварительным данным, Цзюнь является членом одной из пяти китайских семей, чьих суррогатный детей изъяли 23 июня. Уголовное дело было возбуждено в 2020 году, когда в одной из квартир в Одинцове были обнаружены несколько детей, один из которых был мертвым.