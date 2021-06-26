Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые полезные для организма специи

Полина Долганова

Общество
Названы самые полезные для организма специи
Фото: pexels.com

Звездный диетолог и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко назвала специи и травы, которые способны принести пользу организму.

Так, корица может оказать положительное влияние на сосуды. Она поддерживает их эластичность и способствует сохранению здоровья кровеносной системы.

К группе полезных специй также относятся лук, чеснок, гвоздика и душица. Эти добавки не только обладают ценными бактерицидными свойствами, но и способствуют усвоению витаминов группы B. Употреблять их лучше всего в свежем или сушеном виде.

По мнению специалиста, не менее полезными являются петрушка и укроп. Они помогают бороться с процессами брожения в кишечнике.

— Петрушка снимает любое брожение. А укропную водичку даже дают детям, чтобы снизить уровень брожения в кишечнике и успокоить его, — уточнила Мойсенко.

Диетолог подытожила, что для летней жары особенно актуальны чили и черный перец. Они снижают уровень токсичности блюд. Кроме того, эти специи имеют сильный бактерицидный эффект, пишет издание Nation News.

Читайте также:
здоровьепольза для организмапольза
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте